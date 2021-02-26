1915 Çanakkale Köprüsü'nün 23'üncü tabliye bloğu geldi



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ederken, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelen tabliye bloklarının sayısı 23'e ulaştı. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Çanakkale Boğazı´nda Avrupa ve Asya kıtaları ilk kez birbirine bağlanmış olacak. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı. Kısa bir süre önce de ana halatların montajı sırasında kullanılacak 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlandı. Ardından ana kabloların montajına başlandı.

Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 23 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla alınarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.

TASARIMDA İNCE DETAYLAR

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızıbeyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-26 08:47:39



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