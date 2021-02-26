Çanakkale’de fotokapan eğitimi düzenlendi

Çanakkale’de, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından fotokapan eğitimi düzenlendi.
Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığınca, ORİKEM (Ormanları İzleme, Koruma, Entegre Müdahale) projesi kapsamında düzenlenen online ve fiziksel fotokapan eğitimi, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Hasan Ali Koçhan ve orman işletme müdürlüğü şeflerinin katılımıyla yapılan video konferansa online olarak katılım sağlandı. Ormanlara kurulacak olan fotokapanlar ile ormanların korunması ve yangınların önlenmesinin yanı sıra, ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının izlenmesi ve envanteri mümkün olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.