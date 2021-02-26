Ayvacık'ta bir köy karantinaya alındı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda vatandaşa yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

14 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-02-26 12:17:19



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