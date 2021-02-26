Nevruz köyü karantina altına alındı

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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyü, korona virüs (Covid19) tedbirleri dahilinde 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından Nevruz Köyünde 14 gün süre ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından, Nevruz Köyümüzde Covid19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi, temaslı sayısının fazla olması ve ilçe merkezine yakın mesafede bulunan bir köy olması nedeniyle 26 Şubat 2021 (Bugün) 21:00 itibariyle 14 gün boyunca köye girişçıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde muhtar ve imam tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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