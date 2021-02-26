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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

DHA

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı


ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Nevruz köyü, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nca, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak karantina süresince, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Yenice Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Nevruz köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi, temaslı sayısının fazla olması ve ilçe merkezine yakın mesafede bulunan bir köy olması nedeniyle bugün saat 21.00 itibariyle 14 gün boyunca köye girişçıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetim yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının köy muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)
2021-02-26 16:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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