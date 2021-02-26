Çanakkale'de 18 günlük bebek kütüphaneye üye oldu



Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, kitap okumayı seven Selman-Hasret Işık çiftinin 18 gün önce dünyaya gelen bebeği Harika Işık, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi´nin kayıtlı en küçük üyesi oldu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi´nin müdavimlerinden Selman-Hasret Işık çiftinin bebeği Harika Işık, 18 gün önce dünyaya geldi. Bebeğine okuma alışkanlığını anne karnında kazandırmak isteyen çift, hamilelik süresince sürekli kitap okudu. Çift, `Harika´ adını verdikleri kızlarını da dünyaya gelir gelmez kütüphaneye kaydetmeye karar verdi.

Işık çiftinin isteği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Alper Yancar tarafından da kabul gördü. Böylelikle henüz 18 günlük olan Harika bebek, Türkiye´nin en küçük kütüphane kullanıcısı oldu. Harika bebeğin Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi üyelik kartı, Çanakkaleli yazar Ahmet Kaşıkçı tarafından ailesine teslim edildi.

`KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRACAĞIZ´

Kütüphanede bulunmaktan mutlu olduklarını söyleyen baba Selman Işık, "İnşallah bol bol okur, vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Biz çok kitap okuyan insanlarız. Bunu zamanla çocuğumuza aşılamak istiyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Şimdiden eğitmek, lazım" dedi. Anne Hasret Işık da Harika´ya hamile olduğu andan itibaren kitap okuduğunu anlatarak, "Bebeğime masallar, kitaplar okudum, hikayeler anlattım. Ben de sürekli okurum. Eşim ve annem de öyle. Bebeğime de aşılamak istiyoruz. Bu yüzden henüz 18 günlük olmasına rağmen kütüphaneye kullanıcı olarak kaydını yaptırdık" diye konuştu.

`EN MİNİK OKUYUCUMUZ OLDU´

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdür Alper Yancar, "Çok fazla kitap okuyan kullanıcımızın bebeğinin üyeliğini sevinçle karşıladık. En minik üyeyi kütüphanemize kazandırdık. Umarım ömrü kitapla, kitap dostu olmakla geçer" dedi.

Çanakkaleli yazar Ahmet Kaşıkçı ise en minik üyenin kullanıcı kartını, ailesine teslim etti. Harika bebeğin ileride okuması için Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi´nde çalışan personelin duygularının anlatıldığı notların yazıldığı kitap da hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-02-26 17:29:48



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