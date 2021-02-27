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Assos´u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak

DHA

Assos´u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, otel ve restoranlarında her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos´ta, antik limana inen yolun yamaç kısmındaki büyük kayalar, turistik tesisler ve tatilciler için tehlike oluşturmaya başladı. 2015 yılında bir tesisin çatısına, geçen ekim ayında da limana inen yola düşen büyük kayalar, kurumları harekete geçirdi. AFAD´ın raporu doğrultusunda, Assos´u tehdit eden kayaların bertaraf edilmesi için çalışmalara başlanacak, çalışmalar tamamlanana kadar turistik tesisler kapalı kalacak.
Kuruluşu M.Ö. 2000´e uzanan Assos yani Behram köyü antik limanı, Athena Tapınağı, amfi tiyatrosu, tarihi cami, köprüsü, kalesi, taş evleri, otelleri ve restoranlarıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yaptığı Assos Antik Limanı, son dönemde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Antik Liman´a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. İlk olarak 2015 yılında bir turistik tesisin çatısına, geçen yıl ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçaları AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, bir yıla yakın süren incelemelerinin ardından yaşanan tehlikeye ilişkin bir rapor hazırladı.  
500 GÜNDE TAMAMLANACAK
Rapor Çanakkale Valiliği´ne sunuldu. AFAD´ın raporu doğrultusunda, Assos´un yaşadığı tehdidi ortadan kaldırmak için devletin ilgili kurumları harekete geçti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Assos Antik Limanı´ndaki turistik tesis işletmecileriyle bir toplantı yaparak, hazırlanan rapor ve projeye ilişkin bilgilendirme yaptı. Kayaların bertaraf edilmesi için AFAD´ın hazırladığı `Assos Antik Liman´da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi´, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nda onaylandı. Ödenek tahsisi ve ihale süreci devam eden proje kapsamında kısa süre içerisinde başlanması beklenen çalışmaların 500 günde tamamlanması planlanıyor. Tehlike arz eden kayalar parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek aşağıya taş parçalarının düşmesi önlenecek. Çalışmalar tamamlanana kadar, Assos Antik Limanı´ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapalı kalacak.
`KIŞIN YAPILMASI DAHA UYGUN OLUR´
Assos Antik Limanı´nda restoran işleten Tahir Şenavcu, "AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yamaçtaki kayaların tehlike arz ettiği ve bundan dolayı tesislerin 500 gün kapalı kalacağı bildirildi. Çalışmanın 9 bölümde olacağı söyleniyor. Bu çalışmalar, bir kış ya da yaz da değil de bölüm bölüm yapılırsa biz işletmeciler de mağdur olmayız. Kış aylarında yağmur ve kar yağdığı zaman genelde yamaçtan küçük taş parçaları inme yapıyor. Biz zaten bu çalışmanın yapılmasına karşı değiliz. Biz de tehlikenin farkındayız. Yaz aylarında böyle kaya ya da taş parçası düşmesi tehlikesi yaşamadık. Kışın böyle bir tehlike yaşanıyor. Kışın da zaten sezon olmadığı için işletmelerde müşteri olmuyor. Bu işlerin kışın yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-02-27 09:38:13

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