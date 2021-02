Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla yaşanan faciada Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, komutanlar Bulut ve Toykuyu kayboldu. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber teknenin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı. Çarpışantürk dün akşam beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açıldı. Ancak tekne saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, deniz polisi ve jandarma komandolar sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye gelerek, arama kurtarma çalışmalarını koordine etti. Bir süre sonra tekne sahibi, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sabaha saatlerine kadar arandı. Sahil Güvenlik Botları ile Gökçeadalı balıkçılar, kayıp 2 komutanı bulmak için bugün de denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma komandolar da karadan sahil şeridini tarayarak, arama faaliyetine katılıyor.

Öte yandan, olaydan kısa süre sonra cansız bedenine ulaşılan Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

