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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Valiliğinden yeni kararlarla ilgili açıklama

İHA

Çanakkale Valiliğinden yeni kararlarla ilgili açıklama

Çanakkale Valiliğinden, korona virüs salgınında 1 Mart itibariyle yeni bir sürece girileceği ve salgının seyrini il bazlı takipler yapılarak uygulanacak tedbirlere buna bağlı karar verileceği açıklandı.
Çanakkale Valiliği daha önce alınan karar gereği 1 Mart’ta mevcut uygulamaya devam edileceği aynı gün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınacak kararların da 2 Mart’ta uygulamaya konulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek, bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kararlaştırılacağı, yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edeceği bildirilmiştir. Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerde 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup, 1 Mart 2021 tarihinde mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 tarihinde başlanabilecektir. 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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