Gökçeada’daki arama kurtarma ekiplerinin sayısı arttırıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava koşullarının uygun olmasıyla birlikte bölgedeki arama kurtarma ekipleri çoğaltıldı.
Konuya ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Gökçeada ilçesi açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu, teknedeki 2 Jandarma personelimiz kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkmış olup, bir sivil vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 Jandarma personelimizin arama kurtarma faaliyetlerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 7 Sahil Güvenlik Gemisi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Dalış Timi ve 2 Lastik Bot olmak üzere toplam 112 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Asayiş Timi ve 1 Komando Bölüğü olmak üzere toplam 70 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 Adet Gemi ve 1 Adet Helikopter, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 Dalış Timi, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne bağlı Kurtarma6 Botu, AFAD Personelleri ve 10 Adet Balıkçı Teknesi ile devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.