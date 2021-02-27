Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu. 2 kişi kurtarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Gökçeada ilçemiz açıklarında içinde 5 kişi olduğu öğrenilen bir tekne alabora olmuş olup; 2 vatandaşımız kurtarılmış, 3 vatandaşımızın arama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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