Şehitlik Abidesi ve dolunayın buluşma anı mest etti

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Çanakkale'de Şehitlik Abidesi ile dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti.

Gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.

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