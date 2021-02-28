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Hamidiye Tabyasındaki 'Gelibolu Yarımadası Minyatürü' ilgi görüyor

DHA

Hamidiye Tabyasındaki 'Gelibolu Yarımadası Minyatürü' ilgi görüyor


Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE merkezde, Anadolu Hamidiye Tabyası içerisinde Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan Gelibolu Yarımadası Minyatürü, anıtları ve kaleleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tarihi alana gitme imkanı bulunmayan vatandaşlar, Anadolu Hamidiye Tabyası'nı gezerken, anıt ve kalelerin minyatürleri sayesinde Gelibolu Yarımadası'nı gezmiş kadar oluyor. 
Barbaros Mahallesi´nde bulunan Anadolu Hamidiye Tabyası, Çanakkale Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Hamidiye Tabyası'nda 10 tescilli bonet (cephanelik) bulunuyor. Denize paralel bölümdeki 10 bonet, butik müze haline getirilerek, Çanakkale Savaşları'nın ziyaretçilere farklı bir konseptle anlatılması için yeniden tasarlandı. Tabyaların içerisinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan Gelibolu Yarımadası Minyatürü de vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarihi alana gitme fırsatı olmayan vatandaşlar, il merkezindeki Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki minyatür anıt ve kaleler ile kendilerini adeta Gelibolu Yarımadası'nı gezmiş gibi hissediyor. 
Anadolu Hamidiye Tabyası içerisinde, Çanakkale Boğazı´nın her iki yakasındaki kalelerin, tabyaların, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler anısına yapılan anıtların ve Şehitler Abidesi'nin minyatürleri yer alıyor. Namazgâh ve Orhaniye Tabyaları, 57´nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'nin minyatürleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. 
`GÜZEL BİR PROJE´
Gelibolu Yarımadası Minyatürünü gezen Cemali Korkmaz, "Pandemi nedeniyle Gelibolu Yarımadası'na gidemediğimiz için buraya geldim ve Tarihi Alana gitmiş kadar oldum. Burayı gezerken hem hava almış oluyoruz hem de en azından kısa bir spor yapmış oluyoruz. Zamanımızı değerlendiriyoruz" dedi.
Gelibolu Yarımadası'nın büyük bir alana sahip olduğunu ve gezmek için çok fazla zaman gerektiğini belirten Gökhan Dülgeroğlu ise "Bu tabyadaki Gelibolu Yarımadası Minyatürüne tepeden kuş bakışı bakarak, o coğrafyayı daha iyi anlayabiliyoruz. Güzel bir proje" diye konuştu.          DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-02-28 09:52:29

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