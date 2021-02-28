(Özel) 28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı Eski OMÜ Öğretim Görevlisi Bünyamin Nami Tonka: "Bilime pranga vurulan bu dönemde FETÖ’cülerden kimse atılmamıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı Eski OMÜ Öğretim Görevlisi Bünyamin Nami Tonka: "Bilime pranga vurulan bu dönemde FETÖ’cülerden kimse atılmamıştır"

İHA

(Özel) 28 Şubat mağduru öğretim görevlisi yaşadıklarını anlattı Eski OMÜ Öğretim Görevlisi Bünyamin Nami Tonka: "Bilime pranga vurulan bu dönemde FETÖ’cülerden kimse atılmamıştır"

28 Şubat sürecinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğretim görevlisi olan Bünyamin Nami Tonka, kız öğrencilerinin başörtüsünü açtırmadığı için rektörlük tarafından hakkında soruşturma açıldığını ve kısa süre sonra da üniversiteden uzaklaştırıldığını belirtti.
28 Şubat sürecinde ÇOMÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapan Bünyamin Nami Tonka, 1998 yılında sınıfında başörtülü öğrencilerin bulunması sebebiyle birçok kez soruşturmadan geçti. 1998’de eğitimöğretimin başladığı ilk hafta basın mensupları ÇOMÜ Rektörlüğü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bir sınıftan da görüntü almak isteyen basın mensupları, Bünyamin Nami Tonka’nın dersine girerek çekimler yaptı. Görüntülerde birçok başörtülü kız öğrencinin görülmesi üzerine rektörlük tarafından Tonka hakkında arka arkaya soruşturmalar açıldı. Kısa süre sonra üniversite ile ilişiği kesilen Tonka, bir süre Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmak zorunda kaldı.
O dönemde birçok profesörün ve kamu çalışanının görevlerine son verildiğini anlatan Tonka, “Bizim üniversitemizdeki rektörümüz de ilahiyat orijinli halk edebiyatçısıydı. O dönemin yapısında hem imam hatip mezunu yönetici istenmiyordu. Bu yüzden de rektörler birer birer ya görevden alındı ya da istifa ettirildi. Haklarında soruşturma açılacak diye tehditler edilen hocalar da vardı. Bizim rektörümüz de onun yerine o dönemin ruh dünyasına uygun olmak üzere bir rektör ataması yapıldı. Bu rektör ilk geldiği zaman akademik personelin birçoğunu tehdit ettiler. Rektör yardımcıları da bu tehditleri devam ettirdi. Bizim akademik kurulumuzda da bir rektör yardımcısı geldi ve bütün akademik personeli tehdit etmeye başladı. Ben buna isyan ettim. Bunların yanlış olduğunu söyledim. Üniversiteler hür düşüncenin kalesidir. Burada kişilerin başörtüsüne, eteğin boyuna, saçına, kılığına bakarak bilim yapılmayacağını dile getirdim” dedi.

“Er ya da geç yargılanmaları gerekiyor”
28 Şubat’ın büyük bir garabet olduğunun altını çizen Tonka, “Bilime pranga vurulan bu dönemde FETÖ’cülerden kimse atılmamıştır. O dönemde daha çok milliyetçi, mukaddesatçı, dinine bağlı akademik personel tarumar edilmiştir. Bunu Amerikan talepleri doğrultusunda yapılmış bir uygulama olarak görüyorum. Yapanlara lanet okuyorum” dedi.
28 Şubat sürecinde bu zulümlere imza atan rektörlerin hepsinin yargılanmadığını söyleyen Tonka, bazılarının da adlarının kampüslere verildiğini, bu durumun kendilerini incittiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’de tekne faciasında hayatını kaybeden Teğmen Musa Bulut için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de tekne faciasında hayatını kaybeden ...
Gökçeada’da kayıp komutanın arama çalışmaları sürüyor Aramalara komando ekipleri karadan destek veriyor
YEREL HABERLER Gökçeada’da kayıp komutanın arama çalışmaları ...
Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu (2)
YEREL HABERLER Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü ...
Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Bulut, düzenlenen törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Tekne faciasında hayatını kaybeden İlçe Jandarma ...
Kayıp Jandarma Trafik Tim Komutanı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Jandarma Trafik Tim Komutanı için arama ...
Hamidiye Tabyasındaki 'Gelibolu Yarımadası Minyatürü' ilgi görüyor
YEREL HABERLER Hamidiye Tabyasındaki 'Gelibolu Yarımadası Minyatürü' ...
Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu //Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü ...
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü ...
Şehitlik Abidesi ve dolunayın buluşma anı mest etti
YEREL HABERLER Şehitlik Abidesi ve dolunayın buluşma anı mest etti
Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
YEREL HABERLER Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi ...
Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; ...
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
Çanakkale´de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale´de kayınpederinin yanan evine müdahale eden ...
Çanakkale´de kayınpederinin yanan evine müdahale eden itfaiye eri, duvar çökünce ölümden döndü
YEREL HABERLER Çanakkale´de kayınpederinin yanan evine müdahale eden ...
Gökçeada’daki arama kurtarma ekiplerinin sayısı arttırıldı
YEREL HABERLER Gökçeada’daki arama kurtarma ekiplerinin sayısı ...
Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)
YEREL HABERLER Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu ...
Onun yüzünden yangın çıktı ama tek o ayakta kaldı Çanakkale'de baca sebebiyle çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Onun yüzünden yangın çıktı ama tek o ayakta ...
Okçuluk Milli Takımı Gelibolu´da kampa giriyor
YEREL HABERLER Okçuluk Milli Takımı Gelibolu´da kampa giriyor
Gökçeada’daki arama kurtarma çalışmaları 18’nci saatinde
YEREL HABERLER Gökçeada’daki arama kurtarma çalışmaları 18’nci ...
Çan ilçesinde Mallı köyü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Çan ilçesinde Mallı köyü karantina altına alındı
Çanakkale Valiliğinden yeni kararlarla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Çanakkale Valiliğinden yeni kararlarla ilgili ...
Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
YEREL HABERLER Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu ...
Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
YEREL HABERLER Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu ...