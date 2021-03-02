Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesi Kalkım Beldesi Karaaydın köyü yakınlarındaki maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarını bölgeye giderek inceledi, çalışmalar hakkında kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile birlikte göçük yaşanan maden bölgesine gitti.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş'ın da katıldığı ziyarette İlhami Aktaş, maden yetkilileri ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı ve inceleme yaptı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, firma yetkilileri ve işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.