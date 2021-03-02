Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

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ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkeze bağlı Karacaören köyünde şüpheli S.K.´nin (32) evine operasyon düzenledi. Şüphelinin kiralık otomobili ile evinde yapılan aramada, 500 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-02 13:22:27



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