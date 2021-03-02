Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan şahıslara suçüstü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan şahıslara suçüstü

İHA

Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan şahıslara suçüstü

Çanakkale'de büyük ve küçükbaş hayvanı tüfekle vurduktan sonra çalan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada S.A. ve E.K. isimli şahısların arazide başıboş gezen büyük ve küçükbaş hayvanları av tüfeği ile vurmak suretiyle çaldıklarının tespit edilmesi sonucu yapılan çalışmayla jandarma ekipleri S.A. ve E.K.'yi suçüstü yakaladı. Şahıslara ait traktörde yapılan aramada; 1 adet başından ateşli silah ile vurulmuş ve parçalanmış halde büyükbaş hayvan, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet av tüfeğine ait tek kurşun fişek, 1 adet boş fişek (Kartuş), 1 adet satır, 4 adet farklı ebatlarda bıçak ele geçirildi. Jandarmanın çalışması neticesinde büyükbaş hayvanın sahibi tespit edilerek, şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Valisi Aktaş: Maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş: Maske, mesafe ve hijyen ...
Çanakkale’de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de sahte içki operasyonu
'Yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı
YEREL HABERLER 'Yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de kafe ...
Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 ...
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 5’nci gününde devam ediyor Şiddetli poyraz fırtınası arama ve kurtarma çalışmalarının zaman zaman aksamasına neden oluyor
YEREL HABERLER Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları ...
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi ...
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde ...
Park halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı
Çanakkale’de madende göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de madende göçük altında kalan işçiyi arama ...
Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük ...
Gökçeada’da 3 kişiye mezar olan teknenin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gökçeada’da 3 kişiye mezar olan teknenin kurtarılma ...
Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak altında
YEREL HABERLER Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak ...
Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 8 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 8 saat ...
Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında/Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük ...
Çanakkale’de maden ocağı göçtü: 1 işçi göçük altında
YEREL HABERLER Çanakkale’de maden ocağı göçtü: 1 işçi göçük altında
Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük altında
YEREL HABERLER Çanakkale'de maden ocağı çöktü, bir işçi göçük ...
Turan: “Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir” Çanakkale’ye 4 yeni ambulans
YEREL HABERLER Turan: “Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce ...
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor (2)
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ederken, batan tekne kıyıya çıkarıldı
YEREL HABERLER Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları ...
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor//EK FOTOĞRAFLAR
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor//Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...