Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor

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Fatih Emrah ERDOĞAN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde maden ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan işçi Gazi Baytimur´u (34) kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçi Gazi Baytimur, toprak altında kaldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, Baytamur'u kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana gelen bölgede UMKE, AFAD ve 112 ekipleri hazır bekletiliyor.

Yaklaşık 7 metre derinliğindeki göçükte son 1,5 metreye ulaşıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-02 16:15:50



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