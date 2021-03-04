Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

DHA

Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bulunan kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'u (34) arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde geçen pazartesi günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen göçükte maden işçisi Gazi Baytimur, yaklaşık 7 metrelik toprak yığını altında kaldı. Maden firması ekipleri göçüğü kaldırmaya çalışırken, toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana geldi. Baytimur'u arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de 3 vardiya halinde aralıksız sürdürülüyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'na ait kadavra köpeği de arama çalışmalarına katıldı.
Bölgede UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)
2021-03-04 10:56:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Şener: "Sarı ve turuncu renkli illere dikkat"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şener: "Sarı ve turuncu renkli illere ...
Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı
Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmaları devam ...
Çan Belediye Meclisi üyesi Çetin ilk toplantısında
YEREL HABERLER Çan Belediye Meclisi üyesi Çetin ilk toplantısında
Çan Belediyesi'nden vefa
YEREL HABERLER Çan Belediyesi'nden vefa
Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor
YEREL HABERLER Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları ...
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 6'ncı gününde ...
Vali Aktaş; “Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Vali Aktaş; “Korona virüse karşı tedbiri elden ...
Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılmaya ...
Geyikli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Geyikli'de uyuşturucu operasyonu
Büyük ve küçükbaş hayvanları silahla vuran 2 kişi, yakalandı
YEREL HABERLER Büyük ve küçükbaş hayvanları silahla vuran 2 kişi, ...
Çanakkale Valisi Aktaş: Maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş: Maske, mesafe ve hijyen ...
Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan şahıslara suçüstü
YEREL HABERLER Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan ...
Çanakkale’de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de sahte içki operasyonu
'Yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı
YEREL HABERLER 'Yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de kafe ...
Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 1 ...
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 5’nci gününde devam ediyor Şiddetli poyraz fırtınası arama ve kurtarma çalışmalarının zaman zaman aksamasına neden oluyor
YEREL HABERLER Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları ...
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi ...
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, göçük bölgesinde ...