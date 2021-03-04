Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı

Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de feribottan inen bir kişinin cep telefonu ve 2 bin 400 lirasını çalan kapkaç şüphelisi, polis ekipleri tarafından İstanbul´a gitmek için bindiği yolcu otobüsünde yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kilitbahir feribotundan inen O.G.´nin cep telefonu ve 2 bin 400 lirasının kapkaç yöntemiyle çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. M.A., şehirler arası otobüsle İstanbul´a kaçmak istersen Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, O.G.´ye ait cep telefonu ve bin 900 lira ele geçirildi.
Çanakkale´ye getirilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-03-04 13:15:25
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