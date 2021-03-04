1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.
Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi´nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.
Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ
2021-03-04 13:56:02
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