Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri´ne ait M62 borda numaralı `HS Evropi´ isimli mayın tarama gemisi, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.Marmara Denizi´nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri´ne ait M62 borda numaralı `HS Evropi´ isimli mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00´da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.Yunanistan mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-03-07 10:53:06
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