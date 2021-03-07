Gelibolu'da 3 günde Kızılay'a 158 ünite kan bağışı



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay Çanakkale Şubesi'nce düzenlenen kan bağışı kampanyasına, 3 günde 158 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Çanakkale ve Gelibolu Şubesi iş birliğinde, Gelibolu Balıkhane Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya sürecinde; 1 doktor, 3 hemşire ve Gelibolu'dan 2 Kızılay gönüllüsü kan vermeye gelenlere yardımcı oldu. Üç gün süren kampanyada, 158 ünite kan bağışı gerçekleşti. Kan bağışı kampanyasında bulunan kişilere teşekkür edip, çağrıda bulunan Türk Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bağışlanan bu kanlar birçok insanın hayatını kurtarıyor. Burada yapılan bağış çalışmasında 158 ünite kan toplandı. 3 gün içinde bu bağışı az buluyorum ama bunu koronavirüs salgınına bağlıyorum. Bu bağışları Gelibolu olarak artırmalıyız. Bunun içinde 18 ve 65 yaş arasındaki her sağlıklı insan kan vermeli. Bu vatandaşlarımızın hem kendi sağlığı hem de bir can kurtarma açısından önemli. Gelibolulu 2 gönüllünün bu çalışmalarını takdirle karşılıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-03-07 12:26:34



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