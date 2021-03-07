Gelibolu'da 3 günde Kızılay'a 158 ünite kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da 3 günde Kızılay'a 158 ünite kan bağışı

DHA

Gelibolu'da 3 günde Kızılay'a 158 ünite kan bağışı


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay Çanakkale Şubesi'nce düzenlenen kan bağışı kampanyasına, 3 günde 158 ünite kan bağışı yapıldı.
Türk Kızılay Çanakkale ve Gelibolu Şubesi iş birliğinde, Gelibolu Balıkhane Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya sürecinde; 1 doktor, 3 hemşire ve Gelibolu'dan 2 Kızılay gönüllüsü kan vermeye gelenlere yardımcı oldu. Üç gün süren kampanyada, 158 ünite kan bağışı gerçekleşti. Kan bağışı kampanyasında bulunan kişilere teşekkür edip, çağrıda bulunan Türk Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bağışlanan bu kanlar birçok insanın hayatını kurtarıyor. Burada yapılan bağış çalışmasında 158 ünite kan toplandı. 3 gün içinde bu bağışı az buluyorum ama bunu koronavirüs salgınına bağlıyorum. Bu bağışları Gelibolu olarak artırmalıyız. Bunun içinde 18 ve 65 yaş arasındaki her sağlıklı insan kan vermeli. Bu vatandaşlarımızın hem kendi sağlığı hem de bir can kurtarma açısından önemli. Gelibolulu 2 gönüllünün bu çalışmalarını takdirle karşılıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-03-07 12:26:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan ...
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
YEREL HABERLER Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri ...
Başkan Makas’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Makas’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş memleketi Erzurum’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ...
Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Kısıtlamanın kalktığı Çanakkale'de kordon boyunda ...
Çanakkale Birlik'ten çiğ süt raporu
YEREL HABERLER Çanakkale Birlik'ten çiğ süt raporu
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Kayıp başçavuş için arama çalışmaları 9’ncu gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp başçavuş için arama çalışmaları 9’ncu gününde ...
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
YEREL HABERLER Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum ...
Çanakkale açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil ...
Yenice’de bir köyün karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Yenice’de bir köyün karantina süresi uzatıldı
Çanakkale´de 14 gün karantinaya alınan köyde süre 7 gün uzatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 14 gün karantinaya alınan köyde süre 7 ...
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
YEREL HABERLER Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Çan’da güvenli ve sağlam temellere dayalı inşaat dönemi başladı
YEREL HABERLER Çan’da güvenli ve sağlam temellere dayalı inşaat ...
Gazi Mecliste Çanakkale Ve Akif rüzgârı esecek
YEREL HABERLER Gazi Mecliste Çanakkale Ve Akif rüzgârı esecek
Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
YEREL HABERLER Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
YEREL HABERLER Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih ...
Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 8’inci gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 8’inci gününde ...
'Yüksek riskli' Çanakkale´de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
YEREL HABERLER 'Yüksek riskli' Çanakkale´de vatandaşların ...
Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan Atikhisar Barajı´nın doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaştı
YEREL HABERLER Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan Atikhisar ...
Çanakkale'de önce kaldırma ardından direğe çarpan motosikletteki uzman çavuş öldü - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çanakkale'de önce kaldırma ardından direğe çarpan ...