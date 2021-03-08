8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek



Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de narkotik polis ekipleri kordon boyunda kadınlara, karanfil ve maske dağıttı. Vatandaşlara, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini anlattı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kordon boyunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü maske ve karanfil dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle hazırlanan, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi de vatandaşlara tanıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi anlatıldı.

Narkotik ekiplerinin sokakta yaptıkları bilgilendirme çalışmaları ilgiyle karşılandıDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN

2021-03-08 16:31:30



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