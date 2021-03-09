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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ediyor

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ediyor


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasının ardından başlanan ana kabloların montaj çalışmaları devam ediyor. Bir kıtadan diğer kıtaya, köprünün ana halatlarını oluşturmak için toplam 296 adet çelik kablo çekilecek. Çelik kablolarda kullanılan 162 bin kilometre tel uzunluğunun, dünyanın etrafını 4 kez dolaşabilecek uzunlukta olduğu ifade edildi. Köprüden araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye blokları da üretildiği Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalardan Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı `1915 Çanakkale Köprüsü´, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli bir geçiş noktası olacak. Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ederken, toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanmasının ardından köprünün ana kablolarının montajına başlandı. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan 13'er tanesi çekildi. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er adet, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er adet çelik kablo çekilecek.
DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 adet tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 adet çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.   
TABLİYE BLOĞU SAYISI 26'YA ULAŞTI
Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 26 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.
TASARIMDA İNCE DETAYLAR
`1915 Çanakkale Köprüsü´, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızıbeyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidişgeliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak.
Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-03-09 10:10:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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