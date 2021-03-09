Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı´nda balık sürülerinin peşinden giden yunus sürüsü görüntülendi. Suya batıp çıkıp yunuslar, görsel şölen sundu. Eski Kilitbahir motor iskelesi ile Gestaş feribot iskelesi çevresinde avlanan 10 yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-03-09 10:57:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.