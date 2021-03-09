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Çanakkale'de 1 ayda 42 uyuşturucu operasyonu yapıldı

DHA

Çanakkale'de 1 ayda 42 uyuşturucu operasyonu yapıldı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen 42 operasyonda 62 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonlarda 
çok sayıda uyuşturucu ile 1 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik son bir ayda toplam 42 operasyon yaptı. 62 şüpheli gözaltına alındı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan haklarında işlem yapılan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3´ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. Operasyonlarda 129,41 gram bonzai, 313,13 gram metamfetamin, 148,08 gram esrar, 72,91 gram Skunk, 60 ecstasy, 114 sentetik ecza ile 1 tabanca ve 54 mermi ele geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-03-09 12:27:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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