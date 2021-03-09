18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın `Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak´ projesi kapsamında, Marmara bölgesini temsil eden Türk bayrağı, Çanakkale´ye ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde 7 coğrafi bölgeden 7 Türk bayrağını Çanakkale'de buluşturmak amacıyla `Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak´ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Marmara bölgesini temsil eden Türk bayrağı, Edirne´den başlayarak il temsilcileri tarafından sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale´ye getirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş´ın katılımıyla Valilik´te gerçekleştirilen törende, Muzaffer Uyar, Türk bayrağını Şahsenem Özkan´a teslim etti.

Bayrak teslim töreninde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çanakkale ve Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli hazır bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, projenin milli ve manevi değerleri yaşatması için önemli olduğunu belirterek, gençlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-09 17:52:34



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