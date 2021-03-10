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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale 18 Mart törenleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Çanakkale 18 Mart törenleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’üncü yıl dönümü kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Çanakkale’nin Eceabat ilçesi tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni hazırlıkları devam ediyor. 18 Mart törenleri öncesinde Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapılıyor. Şehitler Abidesi’nin tavanında bulunan Türk bayrağının temizliği ve kontrolleri ile Şehitler Abidesi’ndeki bulunan 78 metrelik bayrak direğinin bakımları özel olarak getirilen 105 metrelik vinç ile Tarihi Alan Başkanlığı özel ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Sembolik mezarlıkların temizliği ve bakımları yapıldı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise temsili şehitliklerin üzerine 6 bin adet kırmızı şakayık, 4 bin adet beyaz şakayık olmak üzere toplamda 10 bin adet şakayık dikimine 13 Mart Cumartesi günü başlanacak. Ayrıca, 2020 Aralık ayında 20 bin kırmızı ve 20 bin beyaz lale soğanının dikimi yapılmıştı.

Ses ve görüntü sistemleri 17 Mart’a kadar kurulacak
Tören alanında konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü sistemleri ile platformların kurulumunun ise 17 Mart Çarşamba günü tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi, Perşembe günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’üncü yıl dönümü törenleri için hazır hale geleceği ifade edildi.

Törenler için korona virüs önlemleri alındı
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda korona virüse karşı önlem kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları ise rutin olarak sürmekte olup, bu işlemler tören gününe kadar özel kıyafet giyen ekipler tarafından her gün yapılacak. Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıtılacak. Öte yandan, Tarihi Yarımada’daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.

Helikopter pistleri temizleniyor
Abide Bölgesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinde iniş ve kalkış tehlikesi oluşmaması adına diri örtü temizliği ile Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı diri örtü temizliğinin bu hafta tamamlanması planlanıyor.

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