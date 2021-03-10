Çanakkale’de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı

İHA

Çanakkale’de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde faaliyette bulunan bir enerji firması, şehit ve gazi ailelerine 50 ton kömür yardımında bulundu.
Özel bir enerji firmasının Çanakkale’deki şehit ve gazi ailelerine 50 ton yakacak yardımında bulunduğunu söyleyen Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz , “Çanakkale’deki tüm şehit ve gazilerimiz düzenli olarak aranarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığı, mağduriyetlerin yaşanıp yaşanmadığı hususunda camiamızla iletişim halindeyiz. Şehit ve Gazi ailelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, düzenli olarak sorunlarını çözüyoruz. Kömür dağıtımına Çan ilçemizden başladık. Çanakkale'nin tüm ilçelerine dağıtımları gerçekleştireceğiz. Hayırseverlere teşekkür ederim. Böylesi soğuk günlerde bu vatanımızın kıymetli emanetlerinin evlerini ısıtmak çok anlamlı oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga Belediyesi’nden kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Biga Belediyesi’nden kandil simidi ikramı
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal ...
Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı
YEREL HABERLER Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı
Şehitliklerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı hazırlığı
YEREL HABERLER Şehitliklerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ...
Çanakkale 18 Mart törenleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Çanakkale 18 Mart törenleri için hazırlıklar tüm ...
Çanakkale´den Güney Kore´ye heykel ihracatı
YEREL HABERLER Çanakkale´den Güney Kore´ye heykel ihracatı
Çanakkale'de olta balıkçısının yüzünü kalamar güldürdü
YEREL HABERLER Çanakkale'de olta balıkçısının yüzünü kalamar ...
18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı
YEREL HABERLER 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek ...
Rus donanmasına ait tanker `IMAN´, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Rus donanmasına ait tanker `IMAN´, Çanakkale ...
Yenice’de ekmeğe zam
YEREL HABERLER Yenice’de ekmeğe zam
18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı
YEREL HABERLER 18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk bayrağı ...
Rus askeri ikmal gemisi ‘IMAN’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri ikmal gemisi ‘IMAN’ Çanakkale Boğazı’ndan ...
Minik Elif talep etti, Başkan Oruçoğlu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Minik Elif talep etti, Başkan Oruçoğlu gerçekleştirdi
Çanakkale'de bir köy için karantina kararı
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir köy için karantina kararı
Karasuçam köyü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Karasuçam köyü karantina altına alındı
Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz ...
Çanakkale'de 1 ayda 42 uyuşturucu operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 1 ayda 42 uyuşturucu operasyonu yapıldı
Vali Aktaş Gelibolu Spor Kompleksi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Vali Aktaş Gelibolu Spor Kompleksi inşaatını inceledi
Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi
Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda yunus sürüsü görüntülendi
Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ediyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 kaçak göçmeni Türk ...