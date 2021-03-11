Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada´ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada´dan saat 10.00-14.00, Geyikli'den saat 11.00-15.00 seferleri, Gökçeada-Kabatepe hattında ise, Gökçeada´dan 07.00 ve Kabatepe´den 09.00 seferleri yapılamazken, Gökçeada´dan saat 13.00, Kabatepe´den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-03-11 09:24:59
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