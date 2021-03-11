Çanakkale'de bir köy karantina altına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyü korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Derenti köyüne 10 gün süre ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Derenti köyünde saptanan yeni korona virüs (Covid19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda 11.03.2021 Perşembe saat 00:00 dan itibaren 10 gün boyunca köye girişçıkışların kısıtlanmasına, Çan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Biriminin Derenti köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilmelerine, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin sağlanması için ihtiyaç duyulacak sayıda kamu görevlisi, ekip ve aracın kolluk birimleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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