Biga Belediyesi toplu konutlarında kuralar çekildi

Biga Belediyesi toplu konut projesine yapılan başvurular sonrası noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Biga Belediyesi’nin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başlattığı 1+1 ve 2+1’den oluşan toplu konut projesinde başvurular sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde kura çekimi yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen kura çekimi programına Biga Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner, Kent Hizmetleri A.Ş Müdürü Cahit Bakan, Noter ve Aykar İnşaat yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Biga Belediyesi olarak hemşehrilerimizin uygun şartlarla ev sahibi olmaları için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin ve hemşehrilerimizin hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Biga Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden hemşehrilerimizin uygun şartlarla ev sahibi olmaları için 94 konutluk Toplu Konut Projemizi Biga Belediyesi adına Belediye kuruluşu olan Biga Kent Hizmetleri AŞ olarak gerçekleştiriyoruz. 1+1 ve 2+1 konut seçeneklerini oluşturan projemize toplam 122 başvuru kaydı yapılmıştır. Tek başvuru olan dairelerin sahipleriyle Kovid19 tedbirleri kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Birden fazla başvuru yapılan konutlarımız içinse Atatürk Kültür Merkezi’nde Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Ev sahibi olacak hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Her şey Gönüllerin Şehri Biga’mız için” ifadelerine yer verildi.

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