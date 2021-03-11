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Lapseki'de çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi

DHA

Lapseki'de çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi


ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Lapseki ilçesinde bir iş yeri ve otomobilde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 7 bin 400 doldurma sigara, 5 gümrük kaçağı olduğu değerlendiren sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, iş yerinde bulunan 7 bin 900 gram sarmalık kıyılmış tütün Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince idari denetim yapılmak üzere teslim edildi. 
Olayla ilgili olduğu düşünülen N.Y. ve M.P. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-03-11 18:11:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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