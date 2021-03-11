İspanya savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- İSPANYA Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 17.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 borda numaralı savaş gemisi 'SPS Cristobal Colon', 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞENNedim BAYHAN
2021-03-11 19:17:52
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