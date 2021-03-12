Başkan Makas’tan Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Makas mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bağımsızlığımızın sembolü ve yüreği vatan sevgisiyle dolu aziz milletimizin işgal güçlerine karşı elde ettiği tarihi zaferin müjdeleyicisi olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Vatan Şairimiz Mehmet Akif, İstiklal Marşının sözlerini kaleme alırken, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancına, Türk milletinin bağımsızlıktan ödün vermeyen karakterine ve vatanına olan bağlılığına olan vurgu yapmıştır. 'Korkma' şeklinde başlayan İstiklal Marşımız, en zor zamanlarda dahi, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin hem hislerine tercüman, hem de zafere giden yolda umut ışığı olmuştur. Öte yandan, içinde bulunduğumuz yılın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edilmesi de bizim için ayrı bir gurur vesilesi niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyor; Çanakkale’mizin önemli değerlerinden olan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum”

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