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Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı

DHA

Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı


Cemhan ŞEN-Nedim BAHYAN/ÇANAKKALE, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alıveriş yaptı.
Çanakkale'de bazı temaslarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davutoğlu, 2023 seçimlerinde veya olası erken seçimde ittifakların süreceğini söyleyerek, "Mutlaka bu ittifaklar sürecek. 2023'te veya erken seçimlerde bu ittifaklar olacak da bu ittifakların içerisinde Gelecek Partisi yer alacak diye değerlendirmiyoruz açık söylemek gerekirse. Bizim anlayışımız ilkesel uzlaşılarımızın olması. Demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda anlaşan partilerle her zaman konuşuruz. Türkiye'de temiz siyaseti savunan partilerle her zaman konuşur, anlaşır, işbirliği yaparız. Zamanla ilkesel partiler pozisyonlarını tekrar gözden geçirecekler" dedi.
Davutoğlu, daha sonra kentte kurulan cuma pazarında esnafı dolaşıp, alışveriş yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-03-12 13:05:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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