Behramlı köyü karantinaya alındı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, artan Covid19 vak'aları ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün girişçıkışlarını kapattı. 10 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında ekipler tarafından idari işlem uygulanacak.

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