Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk 

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Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)- KORONAVİRÜS risk haritasında `yüksek risk´ grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyu ve sahil kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale´de kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi gününde vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyu ve sahillere akın etti. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafeye ise uyulmadığı dikkat çekti.

Öte yandan Çanakkale'de, 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında vaka sayısı 100 binde 81,51 iken, 8 Mart itibariyle 100 binde 107,29 olmuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-03-13 16:05:17



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