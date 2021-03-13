Çanakkale’de alev alev yanan araç küle döndü Alev alan araç küle döndü

Çanakkale’de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı. 3 kişinin bulunduğu otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün saat 15.15 sıralarında Çanakkaleİzmir karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. U.M idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Otomobil içinde bulunan U.M ve beraberindeki 2 kişi araçtan çıkarak, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı söndürmeyi başardı.

Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak Çanakkale İzmir istikametini bir süre araç trafiğine kapattı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Çanakkale İzmir karayolu yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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