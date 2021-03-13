Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

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Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı. Yangın nedeniyle Çanakkaleİzmir kara yolunda

yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkaleİzmir Karayolu´nda seyir halinde olan U.M. yönetimindeki 17 FU 603 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. U.M. de hemen otomobilini yol kenarına çekip, beraberindeki 2 kişi ile alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeyi de aradı. Gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın nedeniyle karayolunun Çanakkaleİzmir yönünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-03-13 16:37:26



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