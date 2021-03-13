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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale korona virüs haritasında kırmızı kategoriye doğru hızla ilerliyor

İHA

Çanakkale korona virüs haritasında kırmızı kategoriye doğru hızla ilerliyor

Çanakkale’de son zamanlarda büyük oranda artışa geçen korona virüs (Covid19) salgınını umursamayan vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek kordon boyuna akın ettiler. Korona virüs haritasında yüksek risk gurubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale’de Cumartesi günü kalkan kısıtlamalarla birlikte sahil ve kordon boyunda yoğunluk görüldü.
Çanakkale’de yeni kontrollü normalleşme sürecinde Cumartesi günleri kalkan kısıtlama kararıyla birlikte güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar kordon boyu ve sahillere akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.
Korona virüs haritasında yüksek risk gurubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında vaka sayısı 100 binde 81,51 iken, 8 Mart itibariyle 100 binde 107,29 olduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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