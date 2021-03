Çanakkale Ruhu'na saygısızlık

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü öncesinde kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğin hatıralarına, internet üzerinden düzenlenen online müzayedeler ile saygısızlık yapılıyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde sergilenen havada çarpışıp, kaynamış mermilerin imitasyonları sanal ortamdaki müzayedeler ile satışa sunuluyor. Vatandaşlar sanal sahtekarlığın bir an önce engellenmesini istiyor.

Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan ve en kanlı savaş olarak tarihe geçen Çanakkale Savaşları'nda, Mehmetçik yedi düvele karşı 'Çanakkale Zaferi'ni kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olan Çanakkale Ruhu, Türk toplumunu savaşın üzerinden bir asır geçmiş olmasına karşın bir arada tutan en büyük güç oldu. Türk insanının Çanakkale Ruhu konusundaki bu hassasiyeti, son dönemde Çanakkale kahramanlarının hatıraları üzerinden suistimal edilmeye başlandı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde ziyarete gelenlere savaşın şiddetini hissettirmek amacıyla sergilenen, havada çarpışmış ve birbirine kaynamış mermilerin imitasyonları,sanal ortamdaki müzayedelerde 1000 TL'den açık arttırmaya sunuluyor. 'ÇANAKKALE METREKARE BAŞINA EN FAZLA MERMİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDİR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale cephesinin, dünya harp tarihinde en yoğun çarpışmaların yaşandığı yerlerin başında geldiğini belirterek, "Çanakkale metrekare başına en fazla merminin düştüğü yerdir. Bu kadar mermi yoğunluğu altında mermilerin havada çarpışma ihtimali tabii ki var. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı müzelerinde sergilen bu mermiler, havada çarpıştığı varsayılan ve bize uzun yıllar önce intikal ettirilen mermilerdir. Fakat gel gör ki son zamanlarda bu havada çarpışan mermiler Türk insanının duyguları istismar edilerek, ticari amaçlarla üretilmeye başlamıştır. Sömürü amacıyla üretilmiş havada çarpışan mermilere itibar edilmemesini istiyorum. Vatan ve millet sevgisi, Türk milletinin her zaman sahip olduğu duygulardır. Bu bir takım art niyetli kimseler, milletimizin duygularını çok iyi bildiği için havada çarpışan mermiler adı altında bir takım ticari üretimler yapmışlardır. Bunların orijinallerinin Çanakkale´deki müzelerde olduğunu önemle ifade ediyorum. Bütün milletimizi Tarihi Alana, Çanakkale Ruhu'nu hissetmeye, Çanakkale´deki kahramanlığı daha yakından görmeye davet ediyoruz" dedi.

YÜZBAŞI HAKKI BEY´İN TORUNUNDAN TEPKİ

Çanakkale Boğazı´na döşediği mayınlarla deniz savaşının kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi´nin Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey'in torunu Cihat Gündoğdu ise, online müzayedede açık artırmaya çıkarılan havada çarpışan mermileri görür görmez, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gündoğdu, "Son dönemde Çanakkale Muharebeleriyle alakalı sosyal medyada bir suistimal var. Ben de bunu çabalarımla gündeme getirmeye çalıştım. Çanakkale Muharebeleri, Türk insanının zihninde önemli bir yer alıyor. Bu yüzden de suistimale çok açık bir konu. Bunun son örneği Çanakkale Muharebelerinde kullanıldığı iddia edilen iki İngiliz mermisinin havada çarpışmış olması. Aynı zamanda 11 yıllık bir saha deneyimine sahip koleksiyoner olarak zerre rastlamadığım, ihtimal dahilinde milyarda bir olan bir parçanın bir müzayede sitesinde Çanakkale cephesinde havada çarpışan mermiler olarak paylaşıldığını gördüm. Bunun üzerine bu duruma müdahale ettim, sosyal medyamda paylaştım. Müzayede sahibi de bu konuda mağdur olduğunu bana iletti. Kendisine bu ürünü verenin kabahatli olduğunu öğrenmiş olduk. Bu sayede de bu ürün kaldırıldı" dedi.

'BU SUİSTİMALLERLE ÖMRÜM BOYUNCA MÜCADELE EDECEĞİM'

Havada çarpışan mermilerle ilgili yaşanan suiistimalin ilk olmadığını da ifade eden Cihat Gündoğdu, şunları söyledi:

"Ama bizim de bunları yapanlarla mücadelemiz her zaman olduğu gibi devam edecek. Daha öncesinde mübarek bir şehit naaşına ya da itilaf askerinin naaşının kafatasına mermi çakanları da gördük bunu sırf sergilemek amacıyla, satmak amacıyla. O zaman da karşısında olduk. Bu olayın da karşıdayız. Bu ürünlerin nerelerde imal edildiğini gerekli yerlere bildirdik. Bu durumu suistimal eden kişilerle mücadelemiz devam edecek. Çünkü ben bir miras devraldım. Bu mirası da en iyi şekilde devam ettirmek adına bu yolda ilerliyorum. Bunda herhangi bir maddi kazancım yok. Sırf bu mirasa halel getirmemek adına bu suistimallerle ömrüm boyunca mücadele edeceğim."

'TÜRK ASKERİNİN ÜZERİNE 4 SAATTE 960 BİN MERMİ ATILDI'

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 1915 Seddülbahir Müzesi ile Çanakkale Gezici Müzesi sahibi tarihçi Ahmet Uslu ise Çanakkale'nin, tarihin en çetin siper savaşlarına sahne olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1915 saldırısında Anzaklar tarafından Türk askerinin üzerine 4 saatte atılan mermi sayısı 960 bindir. İşte Çanakkale böyle bir mermi sağanağıdır. Bu kadar çok merminin kullanıldığı savaşta haliyle bazı uzmanlara göre 10 milyonda bir, bazı uzmanlara göre ise 20 milyonda bir ihtimalle havada çarpışan mermilerin bir araya geldiği düşünülüyor. Alanda çok nadir de olsa birbiriyle çarpışmış, kaynamış mermiler görmekteyiz. Bu mermiler savaşın gerçek tanıkları olmalarına rağmen, günümüzde bazılarının geçim kaynağı olmuştur. Çanakkale´de müzelerde birkaç tane bulunabilen bu mermiler çoğaltılarak çeşitli sitelerde `Çanakkale Ruhu'nun aziz hatıraları´ denilerek satılmaktadır. Fakat o kadar konuya uzaktırlar ki, bir İngiliz mermisini başka bir İngiliz mermisine monte ederek üretim yapmışlar. Bu kişilerin amaçları sadece para kazanmaktır. Çanakkale Ruhu nedeniyle, Çanakkale Savaşları hatıraları her zaman revaçta olmuştur. İnsanlar evlerinde küçücük de olsa bir anı bulundurmak istiyor. Fakat gerçek Çanakkale Savaşları objelerinin az olması, sahtekarların ve bu işten para kazanmak isteyenlerin işine yaradı. Çanakkale kahramanlarının hatıralarına sahip olma içgüdüsüyle insanlar aldıklarının sahte olabileceğini bile aklına getiremiyor. Bundan dolayı özellikle çarpışan mermiler ve dört ayaklı çivilerin sahteleri internet sitelerinde büyük rakamlara satılmaktadır. Ancak bunlar hem sahtedir hem de bunları satmak suçtur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ

2021-03-14 10:55:32



