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Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor

DHA

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor


Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106´ncı yıl dönümü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez´ Destanı´nın 106 yıllık haklı gururu, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla Çanakkale´de bir kez daha yaşanacak. Bu kapsamda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor. Tarihi yarımada da hazırlıklar kapsamında 20 bin kırmızı 20 bin beyaz lale soğanı olmak üzere 40 bin lale soğanı dikimi tamamlandı. 6 bin kırmızı şakayık, 4 bin beyaz şakayık olmak üzere 10 bin şakayık sembolik şehit mezarlarına ekildi. Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için de seyir terası oluşturuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon Laboratuvarı´nda görevli konservatör Emin Murat Özdemir ve Sanat Tarihçisi Sinem Girgin tarafından 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi tavanındaki Türk bayrağının bakımı da bir vinçle yapıldı. 78 metre uzunluğundaki bayrak direğinin onarımı ise özel olarak getirilen 105 metrelik vinçle gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi´nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı. Abide Bölgesi ve Morto Koyu´nda bulunan helikopter pisti etrafının iniş ve kalkışta tehlike yaratacak diri örtü temizliği gerçekleştirildi. Çanakkale Şehitler Abidesi´ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı temizliği yapıldı. Alanda konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi, perşembe günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü törenleri için hazır hale gelecek.
'PANDEMİ KURALLARINA UYULACAK'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümüne az bir zaman kala Şehitler Abidesindeki tören alanında hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Türk tarihinin altın sayfalarından birinin yazıldığı Çanakkale tarihi alanda, 18 Mart Deniz Zaferi hazırlıklarımız, Tarihi Alan Başkanlığımızca devam ediyor. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi koşullarına da uyarak, hassasiyet göstererek Çanakkale zaferimizi kutlayacağız. Yine o zaferi kazanan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımızla anacağız. Türkiye´nin kalbi 18 Mart´ta inşallah Çanakkale´de atacak. Çünkü, Çanakkale ülkemizin kalbidir ve Çanakkale´de büyük bir destan yazılmıştır. Ve bu destanı yazan kahramanlar da bu milletin kalbinde, en müstesna bölgede yerini almıştır. O kahramanlar hiçbir zaman unutulmamıştır ve unutulmayacaktır. Ve o kahramanların da edebi istirahatgahı olan Çanakkale Şehitlikleri Tarihi alanı, onlara yaraşır halde olmaya devam edecek ve her geçen gün daha da güzelleşecektir. Çünkü, o büyük kahramanlar en önemli varlıklarını, canlarını ortaya koymuşlardır. Ve bu vatanı, Çanakkale´yi geçilmez yapmışlardır. Onların yaptığı bu kahramanları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için de Tarihi Alan Başkanlığımızca devam ediyoruz. Çünkü, Çanakkale bizim Türk milletinin gözbebeğidir. Böyle müstesna topraklara da her zaman gözümüz gibi bakacağız. Her tarafı çiçeklerle donattık, güller yine her yerde görünmeye devam edecek. Bu sene ilk defa Tarihi alana kırmızı ve beyaz lalelerimizi ektik. Bu laleler, Çanakkale ve Tarihi alanı daha güzel ve anlamlı bir hale getirecek. Dolayısıyla bu seneki salgın sürecini inşallah daha iyi atlatarak, gelecek yıllarda burada daha büyük kalabalıklarla buluşmak istiyoruz ama bu seneki 18 Mart törenlerinde salgın koşullarında azami hassasiyet göstererek törenimizi yapacağız. Yine her yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin törene katılmalarını bekliyoruz. Burada dualarla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´mızı gür bir sedayla söyleyerek, o büyük kahramanları, şehitlerimizi anmış olacağız. 18 Mart günü Türkiye´nin kalbi Çanakkale´de atacak" dedi.
Tarihi alanda koronavirüse karşı önlem olarak dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıtılacak. Öte yandan, Tarihi Yarımada´daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-03-15 14:15:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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