İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde iki katlı binanın merdiveni çöktü. Mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak üzerinde Mümin Yemez'e ait iki katlı binanın merdivenleri saat 14.00 sıralarında belli olmayan nedenden dolayı çöktü. Evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından balkona uzatılan merdiven yardımıyla evdekiler kurtarıldı.

Olay sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-03-15 17:19:25



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