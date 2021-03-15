İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde iki katlı binanın merdiveni çöktü. Mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak üzerinde Mümin Yemez'e ait iki katlı binanın merdivenleri saat 14.00 sıralarında belli olmayan nedenden dolayı çöktü. Evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından balkona uzatılan merdiven yardımıyla evdekiler kurtarıldı.
Olay sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-03-15 17:19:25
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