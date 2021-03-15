Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın GeyikliBozcaada hattındaki tüm seferlerin, KabatepeGökçeada hattında da bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Yarın GeyikliBozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. KabatepeGökçeada hattı ise, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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