Çanakkale'de 106 yıl sonra aynı barut kokusu



Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nın üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen, o döneme ait savaş malzemeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 1915 Seddülbahir Müzesi sahibi tarihçi Ahmet Uslu, 40 yıldır askeri malzeme koleksiyonuna yeni objeler kattığını ancak ilk kez içi barut dolu patlamamış bir mermi kovanına denk geldiğini söyledi. Bir asırlık mermi kovanının içindeki barutların yanması ve 106 yıl önce olduğu gibi cephedeki barut kokusunu etrafa yayması dikkat çekti.

Dünyanın en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale, aradan geçen 106 yılda adeta açık hava müzesine dönüştü. Gelen ziyaretçiler, Çanakkale'nin her köşesinde savaşın izlerini görüp, Mehmetçiğin 106 yıl önce Çanakkale Zaferi'ni hangi zor şartlar altında kazandığını daha iyi anlayabiliyor. Müzelerde sergilenen bazı savaş objeleri ise, itilaf güçlerinin teknolojik olarak ne denli üstünlüğe sahip olduklarını net şekilde ortaya koyuyor. Metrekare başına en fazla merminin düştüğü yer olarak gösterilen Çanakkale cephesinin bu nedenle barut kokusuyla kaplandığı da biliniyor.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümününde ise, 1915 Seddülbahir Müzesi'nin sahibi tarihçi Ahmet Uslu'nun, askeri malzeme koleksiyonuna yeni eklediği top mermisine ait patlamamış kovanın içindeki barutlar dikkat çekti. Barutların yakılmasıyla ortaya çıkan koku, akıllara Çanakkale cephesinin barut kokusuyla kaplandığı günleri getirdi. Uslu, "Yaklaşık 40 yıldır biriktirmiş olduğum savaş objeleri arasında, ilk defa içi barut dolu bir İngiliz mermisi kovanı elimize geçti. Kovanın içerisi makarna barut olarak tabir edilen tel şeklindeki çok sayıda barut ile dolu. Bu barutlardan birkaç tanesini yaktık ve 106 yıl sonra hala işlevini yitirmediğine ve etrafı barut kokusunun kapladığına şahit olduk" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2021-03-16 11:47:38



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