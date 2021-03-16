Başkan Erdoğan, Gönen’de önemli ziyaretler gerçekleştirdi

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gönen’de bir dizi ziyaret gerçekleştirerek iki ilçe arasında yapılabilecek çalışmalara yönelik görüşmelerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gönen programında, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Av. Merve Üncük İşgüden ile birlikte Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, AK Parti Gönen İlçe Başkanlığı, Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, Kavuzoğlu Gıda ve Zeki Gıda’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette birçok konu ele alınırken Biga ve Gönen arasında yapılabilecek ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalara değinildi.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ziyaretlerinde ise Biga tabakhanesinin Gönen’e taşınması çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Pirinciyle, kaplıcasıysa, iğne oyalarıyla, tarihi ve kültürel yapılarıyla meşhur komşu ilçemiz Gönen’imizdeydik. AK Parti Gönen İlçe Başkanımız Merve Üncük İşgüden eşliğinde Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, AK Parti İlçe Başkanlığımızı ve kıymetli iş insanlarımızı ziyaret ettik. Çok önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Biga’mız ve komşu ilçemiz Gönen’imizin ortak gerçekleştirebileceği çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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