Aşağıçavuş köyünde kahvehaneler 10 gün kapatıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağı Aşağıçavuş köyünde 3 kişide korona virüs (Covid19) görülmesi üzerine köy kahvehaneleri tedbir maksadıyla 10 gün müddetle kapatıldı.

Yenice ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Aşağıçavuş köyünde, 3 kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köy ihtiyar heyeti azaları ve muhtar, 2 kahvehane işletmecisi ile görüşerek, hastalığın yayılmasının önlenmesi için kahvehanelerin 10 gün süre ile kapalı kalması kararını aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan muhtar İsmail Özkul, “Köyümüzde 3 vatandaşımızın testinin pozitif çıkması üzerine kahvehane işletmecileriyle görüşüp, 2 kahvehanemizi 10 gün kapatmış bulunmaktayız. Bu süreçte cemaatimizin namazlarını evlerinde kılmalarını önemle rica ederiz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha da dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

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