FETÖ firarisi Yenice’de yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.